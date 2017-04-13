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12:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Победителем аукциона на ремонт 17 дорог в Воронеже стала компания «Навастрой»

Работы обойдутся в 703,5 млн рублей.

Победителем аукциона на право проведения ремонта дорог на 17 улицах Воронежа стало ООО «Навастрой». Итоги торгов подвели в понедельник, 11 апреля. Цена контракта в ходе аукциона упала на 7,1 млн рублей — с 710,6 млн до 703,5 млн рублей.

Работы продлятся более пяти месяцев. Дорожники должны приступить к ремонту в конце апреля и завершить его в конце сентября 2017 года.

Работы по восстановлению дорожного полотна проведут на проспекте Труда, бульваре Победы, улицах Машиностроителей, 9 Января, 45 Стрелковой дивизии, Теплоэнергетиков, Тимирязева, Карпинского, Солнечная, Ленина, Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Хользунова, Маршала Жукова, 60-й Армии, Землячки и Космонавтов. Также городские власти в рамках исполнения контракта планируют ликвидировать места концентрации ДТП на проспекте Труда, бульваре Победы, улицах Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Космонавтов, Хользунова, 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии. Работы предусматривают обустройство остановок общественного транспорта, установку дорожных знаков и пешеходного ограждения вдоль проезжей части.

Контекст

Воронеж получил средства на ремонт дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Итоги еще двух крупных аукционов на ремонт дорог в Воронеже общей стоимостью 1,28 млрд рублей подвели в конце марта 2017 года. Победитель — компания «СМУ-90» — отремонтирует 53 объекта: городские магистрали и участки дорог общей протяженностью более 170 км. В план работ входит и устранение 74 мест концентрации ДТП.

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