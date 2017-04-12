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19:41 (мск), источник: Sputnik.md

Раскрыта тайна «белого паспорта» на румынской границе

Раскрыта тайна «белого паспорта» на румынской границе — оказывается, так называют другой документ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Граждане Молдовы, которые едут домой из стран Европы через Румынию, должны представить пограничникам соседней страны румынскую транзитную визу.

Транзитная виза выставляется на так называемом документе о возвращении, названном в СМИ «белым паспортом».

Чтобы получить транзитную визу, граждане Молдовы могут обратиться в ближайшее посольство или консульство Румынии.

Данное положение не относится к гражданам РМ, имеющим действующий вид на жительство, выданный государствами-членами Европейского Союза, а также имеющим биометрический паспорт.

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«Белый паспорт» — это временный документ для разового въезда в Молдову. Его могут получить:

граждане Молдовы, находящиеся за рубежом и не обладающие действительным проездным документом для возвращения домой; лица без гражданства с постоянным или временным местом жительства в Молдове; иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Молдове, которые по объективным причинам не могут получить такой документ в дипломатических представительствах или консульствах государства, гражданами которого они являются.

Консульский сбор: 20 евро + оплата сопутствующих услуг. Размер платежей за сопутствующие услуги определяется Министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдовы по предложению каждого посольства или консульского представительства и утверждается впоследствии приказом дипломатической миссии.

Чтобы оформить «белый паспорт», нужно:

подать бланк заявки в соответствии с приложением № 2 к Положению о свидетельстве на возвращение; представить две фотографии 35 мм х 45 мм; представить доказательства наличия гражданства Молдовы или подтверждение права на постоянное или временное проживание в стране — для лица без гражданства и иностранных граждан; доказать отсутствие наличия действительного проездного документа; мотивировать невозможность получения по объективным причинам свидетельства на возвращение в дипломатических миссиях или консульствах государства, гражданином которого является, — для иностранных граждан; представить документы, удостоверяющие изменение имени или фамилии, в случае, если заявитель имеет другое имя или фамилию, нежели указанные в проездном документе.

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