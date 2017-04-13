Телефонные мошенники изобрели новый вид вымогательства

Месяц назад у жительницы Калининграда Натальи пропала полуторагодовалая собака по кличке Рокси. Сибирская хаски жила в вольере во дворе частного дома. Оттуда питомицу и украли, когда хозяйка отлучилась на несколько часов.

Калининградка разместила в социальных сетях уйму объявлений о пропаже пса. Женщина пользовалась аккаунтом девятилетней дочери Лизы, но телефон оставила свой. Уже на следующий день позвонил мужчина, который якобы нашел Рокси.

— Он несколько раз переспросил меня: ты Лиза? Ты точно Лиза? — вспоминает сейчас Наталья. — Видимо, хотел убедиться, что разговаривает с ребенком, которого проще будет обмануть. Сказал: возьми как-нибудь у мамы деньги, 50 тысяч рублей, и иди к любому торговому центру к банкомату. И не говори, что я тебе звонил, не то Рокси умрет. Я сказала, что 50 тысяч у «мамы» нет, на что мошенник ответил — ну найди хотя бы десятку. А если не переведешь деньги, мы твою собаку порвем на кусочки.

Наталья эмоциям не поддалась, пошла не к банкомату, а в полицию. Правоохранители сопроводили женщину к одному из торговых центров, куда пообещал приехать вместе с псом телефонный вымогатель. Хозяйка вместе с сотрудниками полиции обошла все машины на парковке. Ни в одной из них Рокси не было.

— В полиции мне сообщили, что телефонный номер зарегистрирован в другом российском регионе. И стало очевидно: мы имеем дело с обманщиком, который никогда не видел Рокси, — продолжает Наталья.

Через неделю собака нашлась. Как выяснилось, ее украл бывший муж Натальи, чтобы отомстить бывшей жене. Нельзя сказать, что история завершилась благополучно: Рокси была беременна и из-за стресса потеряла пятерых щенков. Но деньги мошеннику Наталья все-таки не отдала.

В управлении МВД России по Калининградской области призывают всех владельцев животных, которые столкнулись с подобным вымогательством, сразу же обращаться в полицию. И ни в коем случае не переводить злоумышленникам деньги.

— Даже если человек, который действительно нашел животное, намерен получить за свои хлопоты какое-то вознаграждение, он не будет угрожать убить питомца, — комментирует корреспонденту «Российской газеты» ситуацию заместитель начальника отдела «К» регионального УМВД Александр Косарев. — Так агрессивно ведут себя мошенники, желающие нажиться на вашем стрессовом состоянии, заставить вас как можно скорее перевести им деньги. Спросите у собеседника о каких-то особых приметах кошки или собаки. Так вы убедитесь, что у человека, требующего выкуп, нет вашего питомца, и он не сможет причинить животному вред. Будет не лишним, если вы сохраните скриншоты переписки в социальных сетях или запишете телефонный разговор со злоумышленником на диктофон. Эта информация пригодится полицейским.

Пока в калининградскую полицию не поступали заявления от владельцев животных, которые заплатили вымогателям «выкуп». Но зоозащитники утверждают: такие случаи не единичны, просто жертвы обмана редко обращаются в полицию. Специалисты советуют владельцам кошек и собак сфотографировать их мелкие внешние отличия на всякий случай.