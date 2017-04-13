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08:21 (мск), источник: Noi.md

Умножились случаи пищевого отравления

Данные Центра общественного здравоохранения Кишинева показывают, что в течение 2016 года в Кишиневе случаев острых желудочно-кишечных заболеваний было на 9% больше по сравнению с 2015 годом.

Источник: Noi.md

Особое место в этом ряду занимают сальмонеллез, где зарегистрирован рост на 27,4%, пищевые отравления — на 12−14%, энтероколит — на 28%. В 76,5% случаях вспышек острых диарейных заболеваний подозревается передача инфекции через пищу.

В 45% случаях виной продукты, продаваемые несанкционированно на рынках и улицах. В теплое время года было зарегистрировано увеличение числа острых желудочно-кишечных заболеваний.

В структуре названных продуктов, вызвавших пищевые отравления, мясо и его производные занимают 39,3%, молочные продукты — 11%, рыба, яйца — 9,5−10%.

Вот рекомендации врачей:

  • при покупке продуктов питания, особенно скоропортящихся, убедитесь, что место, где вы покупаете, имеет подходящие условия для торговли (санитарное состояние торгового места, состояние упаковки);
  • обратите внимание на внешний вид продуктов, предлагаемых для продажи, не стесняйтесь понюхать, попробовать (если это возможно), прочитать этикетку, проверить, если продукт надлежащим образом упакован и маркирован;
  • обратите внимание на продавца (одежда, ухоженные руки и ногти, использование посуды, упаковки и т. д.);
  • запрашивайте документы, подтверждающие качество и / или безопасность продуктов, которые будут приобретены (если таковые имеются);
  • приобретенные продукты будет потребляться в пределах срока годности, храниться в холодильнике при надлежащем температурном режиме;
  • в случае если у вас есть подозрения по качеству и / или безопасности пищевых продуктов, продаваемых на рынках, в торговых точках на территории возле рынков, сообщите об этом администрации рынка или ветеринарным специалистам, работающим на территории.

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