Умножились случаи пищевого отравления

Особое место в этом ряду занимают сальмонеллез, где зарегистрирован рост на 27,4%, пищевые отравления — на 12−14%, энтероколит — на 28%. В 76,5% случаях вспышек острых диарейных заболеваний подозревается передача инфекции через пищу.

В 45% случаях виной продукты, продаваемые несанкционированно на рынках и улицах. В теплое время года было зарегистрировано увеличение числа острых желудочно-кишечных заболеваний.

В структуре названных продуктов, вызвавших пищевые отравления, мясо и его производные занимают 39,3%, молочные продукты — 11%, рыба, яйца — 9,5−10%.

Вот рекомендации врачей: