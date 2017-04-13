Узоры на чешуе ящериц изменяются согласно математическим законам
Международная группа ученых доказала, что появление узоров на коже ящериц подчиняется действию двух математических моделей — уравнению Тьюринга и автомату фон Неймана.
Международная группа ученых доказала, что появление узоров на коже ящериц подчиняется действию двух математических моделей — уравнению Тьюринга и автомату фон Неймана.
В исследовании участвовал лауреат премии Филдса, руководитель лаборатории им. Чебышева СПбГУ Станислав Смирнов. Результат исследования опубликован в журнале Nature.
Окраска молодых особей
При этом чешуйки периодически меняют свой цвет.
Наблюдая за взрослыми ящерицами, руководитель лаборатории искусственной и живой эволюции университета Женевы, профессор Мишель Милинкович заметил, что поведение кожи пресмыкающихся похоже на эволюцию клеточного автомата. Клеточный автомат — вычислительная система, предложенная одним из отцов современных компьютеров, математиком Джоном фон Нейманом. Система состоит из набора правил, по которым клетки перекрашиваются в зависимости от цвета соседей. При этом даже простые правила могут привести к очень сложному поведению, упорядоченному или хаотическому. Примером служит «игра в жизнь» на клетчатой бумаге, часто упоминающаяся в популярной литературе, например в книгах Мартина Гарднера.
Мишель Милинкович и его коллеги в течение четырех лет наблюдали за ящерицами, окрас которых меняется с возрастом.
Выяснилось, что кожа ящериц действительно похожа на клеточный автомат — клетки перекрашиваются в зависимости от того, сколько у них соседей того или другого цвета.
Однако самая распространенная причина появления узоров на коже животных не имеет отношения к клеточным автоматам. Она была предложена знаменитым математиком Аланом Тьюрингом в одной из его последних статей. Это взаимодействие пигментов, описываемое уравнениями
Если пигмент просто диффузирует, то, например, черное пятно расплывается, и вся кожа становится серой. Но если между разными диффузирующими пигментами есть нетривиальные реакции, то поведение становится сложнее. Тьюринг заметил, что при очень простых коэффициентах решения могут вести себя
Показательным примером может служить обитающая в тропических морях
Вопрос, который сформулировал Мишель Милинкович, звучал так: как можно из уравнения типа
«Мне удалось не только подтвердить наше общее предположение, — рассказал Станислав Смирнов, — но и показать, как в этом случае уравнения Тьюринга сводятся к дискретной форме на решетке чешуек (где считается, что каждая чешуйка окрашена в один цвет), а потом — к клеточному автомату. Поскольку вместо целой области точек все сводится к изучению цветов нескольких тысяч чешуек, задача сильно упрощается. В свою очередь эту новую модель удалось связать с клеточным автоматом».
Математическое доказательство этого нового наблюдения получено во многом благодаря исследованиям в области химии и биологии. Интересно, что уравнения Тьюринга были связаны с клеточными автоматами фон Неймана, и эта связь проявляется в природе в результате эволюции Дарвина.
При этом механизм появления узоров, описанный учеными в Женеве и в