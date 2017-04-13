Узоры на чешуе ящериц изменяются согласно математическим законам

Окраска молодых особей юго-западных европейских ящериц представляет собой кольца трех цветов, которые расположены поперек чешуек. Как и у большинства пресмыкающихся, цвет этих колец не имеет отношения к структуре чешуи.

Но когда ящерица взрослеет, чешуйки целиком окрашиваются в один из двух цветов — зеленый или черный — и образуют извилистый узор, похожий на лабиринт

Но когда ящерица взрослеет, чешуйки целиком окрашиваются в один из двух цветов — зеленый или черный — и образуют извилистый узор, похожий на лабиринт

При этом чешуйки периодически меняют свой цвет.

Наблюдая за взрослыми ящерицами, руководитель лаборатории искусственной и живой эволюции университета Женевы, профессор Мишель Милинкович заметил, что поведение кожи пресмыкающихся похоже на эволюцию клеточного автомата. Клеточный автомат — вычислительная система, предложенная одним из отцов современных компьютеров, математиком Джоном фон Нейманом. Система состоит из набора правил, по которым клетки перекрашиваются в зависимости от цвета соседей. При этом даже простые правила могут привести к очень сложному поведению, упорядоченному или хаотическому. Примером служит «игра в жизнь» на клетчатой бумаге, часто упоминающаяся в популярной литературе, например в книгах Мартина Гарднера.

Мишель Милинкович и его коллеги в течение четырех лет наблюдали за ящерицами, окрас которых меняется с возрастом.

Выяснилось, что кожа ящериц действительно похожа на клеточный автомат — клетки перекрашиваются в зависимости от того, сколько у них соседей того или другого цвета.

Однако самая распространенная причина появления узоров на коже животных не имеет отношения к клеточным автоматам. Она была предложена знаменитым математиком Аланом Тьюрингом в одной из его последних статей. Это взаимодействие пигментов, описываемое уравнениями реакции-диффузии.