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00:46 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Старшеклассники из Минска открыли 6 новых астероидов

Наши старшеклассники открыли 6 новых астероидов. Все юные первооткрыватели — участники Клуба любителей астрономии Аш-Ню в Минском планетарии.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— К проекту Международного астрономического поискового сообщества (IASC) по поиску астероидов, в котором ежегодно участвуют около 700 команд более чем из 80 стран, Беларусь присоединилась впервые, — рассказал заведующий планетарием Александр Микулич. — В этом году кампания проходит по 19 апреля. Так что охота еще продолжается. Сейчас ребята занимаются описанием основных параметров найденных космических объектов. А в дальнейшем, когда информация подтвердится, смогут дать им даже собственные имена. Одна из участниц проекта готовится представить свое открытие на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства Таланты XXI века.

С 2006 года исследователи проекта Международного астрономического поискового сообщества совершили уже более 1.500 астероидных открытий. 39 новых астероидов официально внесены во всемирный каталог Международного астрономического союза. Кстати, в этой программе могут принимать участие и учреждения образования. Минский планетарий предлагает провести обучение всех заинтересовавшихся учащихся и студентов.

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