На территории парков Кировского и Московского районов пройдут субботники

Всех участников субботника ждут активная зарядка от лучших тренеров финтес-центров «Maximus» и «Олимп», развлекательная интерактивная программа с чаепитием, конкурсы и много приятных подарков и сюрпризов. Для юных жителей районов проведут мастер-классы по изготовлению скворечников.

Традиционно к уборке присоединятся работники Казанского порохового завода, ПАО «Казаньоргсинтез», Казанского мотостроительного производственного объединения и ПО «Зарница». По уже сложившейся традиции, школьники и студенты также примут активное участие в благоустройстве территории всеми любимых городских площадок. Вдобавок, к уборке парков присоединятся депутаты Государственного Совета Республики Татарстан Артур Абдульзянов, Халил Гиниятов и Фарид Минигулов и депутаты Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов и Владимир Никишов.

22 апреля благоустраивать территорию Адмиралтейского сада выйдут работники компании «Кока-кола», 29 апреля в парке «Сосновая роща» пройдет знаковое мероприятие — посадка первой в Казани «Аллеи депутатов», а 13 мая, вместе с жителями близлежащих домов, мы выйдем на уборку водных объектов: Изумрудное озеро (пос. Юдино), пляж «Нижнее Заречье», озер Глубокое, Лебяжье и водный объект по улице Серова.