В Новосибирском зоопарке родились редчайшие обезьянки

В Новосибирском зоопарке рассказали о появлении новых детёнышей. Одной из пар, у которых произошло пополнение стали золотистые львиные тамарины, которых давно относят к вымирающему виду.

«Малышей двое, их пол мы пока не знаем. Они появились на свет 9 марта. Замечательную двойню носит на себе отец семейства, он отдает их матери только на время кормления. Такое поведение самца свойственно всем игрункам. Детеныши крепко держатся за папу первые два месяца жизни» — рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

По словам сотрудников, они настолько редкие, что на тамаринов ведётся племенная книга, а все их представители считаются собственностью Бразилии. Именно поэтому о малышах обязательно доложат куратору программы по их сохранению. Новосибирский зоопарк- единственный на всю Россию, где получают потомство этого вида.

Также двое малышей появились у игрунков Жоффруа, и один детёныш у пары патагонских мар.