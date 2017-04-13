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08:18 (мск), источник: Noi.md

Запах жареной еды признан правонарушением

Решением Верховного Кассационного суда Италии теперь запах жареной пищи вместе с ароматом чеснока приравнивается к административному нарушению. Жители страны уже назвали это «запаховым преступлением».

Источник: Noi.md

Но в чем причина такого решения? Казалось бы, демократичные итальянцы любят поесть, выпить, но почему их так нервируют запахи жареной еды? Оказывается, ежегодно итальянские суды принимают около миллиона иска от жителей, которые оказываются недовольны тем, что их соседи готовят на открытом воздухе или с открытыми окнами. Обычно такие разбирательства длились многие годы, так как судьи не могли принять окончательный вердикт.

Теперь в судебной практике Италии наступила новая веха. Суд поддержал иск одного из жильцов города Монтефальконе (провинция Гориция). Обратившийся в суд итальянец больше не мог выносить ароматы, которые доносились с улицы и из открытых окон первого этажа его дома, где жила семейная пара преклонного возраста. Теперь 78-летние Роберто В. и Мария П. официально признаны виновными, отбудут заключение сроком один месяц и уплатят истцу компенсацию в 1,5 тысячи евро.

Официальная формулировка постановления суда № 14467/017 звучит следующим образом: существуют особенно сильные запахи, которые мешают окружающим дышать полной грудью и причиняют им «обонятельное беспокойство» интенсивными ароматами жареных продуктов, горелого масла, чеснока и дыма. Теперь нарушителям сначала будет выноситься предупреждение, а если они не пойдут навстречу закону, то суд обяжет любителей кулинарных экзерсисов выплатить штраф.

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