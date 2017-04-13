Около 10 экскурсий и образовательный фестиваль пройдут в столице в рамках «Ночи в музее» 20 мая
В рамках 11-й «Ночи в музее», которая состоится в Москве 20 мая 2017 г., пройдут образовательный и
В рамках 11-й «Ночи в музее», которая состоится в Москве 20 мая 2017 г., пройдут образовательный и
«Образовательный фестиваль проведут в одном из крупных парков в центре города. В его рамках пройдут порядка 12 лекций и
Отмечается, что власти Москвы проведут различные мероприятия в наименее посещаемых музеях, чтобы повысить их популярность.
Например, будут организованы театральные постановки, адаптированные под музейное пространство, концерты современной фортепианной музыки и встречи с известными медийными персонами.
Тематические программы разработают для