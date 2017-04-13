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06:14 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Около 10 экскурсий и образовательный фестиваль пройдут в столице в рамках «Ночи в музее» 20 мая

В рамках 11-й «Ночи в музее», которая состоится в Москве 20 мая 2017 г., пройдут образовательный и поп-ап фестивали. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на ГАУК «Московская дирекция массовых мероприятий».

Источник: РИА "Новости"

«Образовательный фестиваль проведут в одном из крупных парков в центре города. В его рамках пройдут порядка 12 лекций и мастер-классов на актуальные темы об искусстве, науке и урбанистике. Затем гости смогут посетить кинопоказ под открытым небом. Для этого в парке поставят удобные черные пуфы. Поп-ап фестиваль (поп-ап — объемный вид искусства — прим. m24.ru) пройдет в пяти крупных музеях столицы, где москвичи смогут послушать выступления московского духового оркестра. Кроме того, на площадках пройдут музыкально-театральные перформансы “Поющая очередь”: актеры и хористы споют песни из известных кинофильмов и мюзиклов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что власти Москвы проведут различные мероприятия в наименее посещаемых музеях, чтобы повысить их популярность.

Например, будут организованы театральные постановки, адаптированные под музейное пространство, концерты современной фортепианной музыки и встречи с известными медийными персонами.

Тематические программы разработают для музеев-квартир, отраслевых музеев и музеев транспорта. Кроме того, в «Ночь в музее» организуют около 10 пешеходных и велосипедных экскурсий. Для работы на площадках мероприятия будут привлечены порядка 100 волонтеров.

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