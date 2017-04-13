Около 10 экскурсий и образовательный фестиваль пройдут в столице в рамках «Ночи в музее» 20 мая

«Образовательный фестиваль проведут в одном из крупных парков в центре города. В его рамках пройдут порядка 12 лекций и мастер-классов на актуальные темы об искусстве, науке и урбанистике. Затем гости смогут посетить кинопоказ под открытым небом. Для этого в парке поставят удобные черные пуфы. Поп-ап фестиваль (поп-ап — объемный вид искусства — прим. m24.ru) пройдет в пяти крупных музеях столицы, где москвичи смогут послушать выступления московского духового оркестра. Кроме того, на площадках пройдут музыкально-театральные перформансы “Поющая очередь”: актеры и хористы споют песни из известных кинофильмов и мюзиклов», — говорится в сообщении.