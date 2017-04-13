Рабочие стадиона «Ростов Арена» бастуют из-за невыплаты зарплаты
Рабочие стадиона «Ростов Арена» вышли на забастовку. Поводом стала невыплата заработной платы.
Рабочие стадиона «Ростов Арена» вышли на забастовку. Поводом стала невыплата заработной платы.
По словам строителей, около 200 человек находятся в отчаянном положении, им задолжали за 5 месяцев. Большинство рабочих — выходцы из Средней Азии.
Как сообщает DonDay.ru, средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей и уже пять месяцев люди не видят своих денег.
Напомним, в настоящий момент по официальным данным готовность стадиона составляет 76%. Владельцем компании, которая занимается строительством ростовского стадиона, является миллиардер Арас Агаларов, входящий в первую сотню богатейших бизнесменов России.