Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Звезда фильма "Обитаемый остров" выбросился из окна квартиры
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
11:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Рабочие стадиона «Ростов Арена» бастуют из-за невыплаты зарплаты

Рабочие стадиона «Ростов Арена» вышли на забастовку. Поводом стала невыплата заработной платы.

Источник: Аргументы и факты

По словам строителей, около 200 человек находятся в отчаянном положении, им задолжали за 5 месяцев. Большинство рабочих — выходцы из Средней Азии.

Как сообщает DonDay.ru, средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей и уже пять месяцев люди не видят своих денег.

Напомним, в настоящий момент по официальным данным готовность стадиона составляет 76%. Владельцем компании, которая занимается строительством ростовского стадиона, является миллиардер Арас Агаларов, входящий в первую сотню богатейших бизнесменов России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«А я сижу в шкафу, как в анекдоте». Легко ли быть «мужем на час»
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
CNN: Вашингтон перехватил переговоры по химатаке в Сирии
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
СКР предложил блокировать счета подозреваемых на 30 дней
NYT назвала дату новых ядерных испытаний в Северной Корее
Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Найден актер на роль Дамблдора во вторых «Фантастических тварях» В продолжении спин-оффа поттерианы будут показаны любовные переживания будущего директора школы Хогвартс
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь