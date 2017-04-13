Рабочие стадиона «Ростов Арена» бастуют из-за невыплаты зарплаты

По словам строителей, около 200 человек находятся в отчаянном положении, им задолжали за 5 месяцев. Большинство рабочих — выходцы из Средней Азии.

Как сообщает DonDay.ru, средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей и уже пять месяцев люди не видят своих денег.

Напомним, в настоящий момент по официальным данным готовность стадиона составляет 76%. Владельцем компании, которая занимается строительством ростовского стадиона, является миллиардер Арас Агаларов, входящий в первую сотню богатейших бизнесменов России.