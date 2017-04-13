Движение по участку ЦКАД на территории Новой Москвы откроют в 2019 году
Движение транспорта по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в границах Новой Москвы откроется в 2019 году.
Движение транспорта по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в границах Новой Москвы откроется в 2019 году.
Об этом рассказал журналистам глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает сайт комплекса градостроительной политики столицы в среду, 12 апреля.
«Работы по строительству этого участка скоростной магистрали ведутся интенсивно. Мы планируем уже в 2019 году запустить здесь движение», — сказал чиновник.
Ожидается, что это существенно улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузит существующие дороги.
ЦКАД — проект автодороги, разработанный в начале 2000-х годов. Ее строительство стартовало в 2015 году. Сейчас активные работы ведутся на трех участках.
Всего магистраль состоит из пяти участков, четыре из которых, представляют собой замкнутое кольцо. Все они должны быть введены в эксплуатацию в 2018 году. Предполагается, что полностью ЦКАД будет сдана в 2019 году.