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06:04 (мск), источник: Мослента

Движение по участку ЦКАД на территории Новой Москвы откроют в 2019 году

Движение транспорта по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в границах Новой Москвы откроется в 2019 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал журналистам глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает сайт комплекса градостроительной политики столицы в среду, 12 апреля.

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«Работы по строительству этого участка скоростной магистрали ведутся интенсивно. Мы планируем уже в 2019 году запустить здесь движение», — сказал чиновник.

Ожидается, что это существенно улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузит существующие дороги.

ЦКАД — проект автодороги, разработанный в начале 2000-х годов. Ее строительство стартовало в 2015 году. Сейчас активные работы ведутся на трех участках.

Всего магистраль состоит из пяти участков, четыре из которых, представляют собой замкнутое кольцо. Все они должны быть введены в эксплуатацию в 2018 году. Предполагается, что полностью ЦКАД будет сдана в 2019 году.

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