Этнографический диктант в Хабаровском крае проведут в несколько этапов

Так, 29 апреля будет организован первый пробный срез знаний. Свои силы испытают все желающие.

После эксперты проанализируют работы участников. Это поможет в проведении следующего этапа — дистанционного обучения. Занятия в рамках специального курса будут вести приглашенные преподаватели.