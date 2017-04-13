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03:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Этнографический диктант в Хабаровском крае проведут в несколько этапов

В Хабаровском крае региональный этнографический диктант пройдет в несколько этапов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры края.

Так, 29 апреля будет организован первый пробный срез знаний. Свои силы испытают все желающие.

После эксперты проанализируют работы участников. Это поможет в проведении следующего этапа — дистанционного обучения. Занятия в рамках специального курса будут вести приглашенные преподаватели.

Итоговая проверка знаний состоится 7 октября. В Хабаровске этнографический диктант можно будет написать в Дальневосточном институте управления РАНХиГС, школе № 30 и Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры.

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