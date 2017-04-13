Патриархи приморского искусства зовут Владивосток на выставки

Персональные выставки Тимофея Войтенко и Владлена Камовского, приуроченные к 80-летию художников, одновременно открыты в эти дни в залах Приморского отделения Союза художников России.

Живопись Тимофея Моисеевича Войтенко — это реалистическое искусство, многоплановое и разножанровое. Войтенко работает в жанрах пейзажа, портрета, сюжетно-тематической картины. Хороши его женские образы разных лет творчества, привлекают живописные виды Приморья.

Войтенко постоянно совершенствует свое мастерство, участвует в выставках городского, краевого, регионального и зарубежного уровней. Он постоянно и много творит в ходе творческих поездок по Приморскому краю, в них рождается лирический образ малой родины, который хорошо представлен на выставке.

Войтенко был неоднократным участником творческих заездов на Академическую дачу им. И. Е. Репина и «Горячий Ключ», а в последние годы выезжает на пленэры в Китай.

Владлен Александрович Камовский — пейзажист, живописец, уникален тем, что работает в жанре архитектурного пейзажа. Камовский учился у многих ведущих мастеров жанра на живописном факультете в Дальневосточном институте искусств в 1964—1969 гг.

В основе творчества Камовского лежат камерные, лиричные по настроению архитектурные пейзажи старого города, вызывающие легкую ностальгию.

Около 30 лет назад в мастерской Камовского впервые появились пейзажи-картины. Позднее именно они стали основой творчества. Мягкую манеру письма сменила мозаично-пестрая пуантилистическая техника, классический реализм уступил место стилизованной декоративной живописи. Художник долго избегал работ большого размера, панорамных видов, но в конце ХХ века появились именно такие произведения.

«Владивосток: энергия возможностей» — так называлась выставка трех картин-панорам мастера, экспонировавшихся в галерее «Артэтаж» в 2006 году. А осенью того же года в память о спасении российских моряков теплохода «Синегорье» у берегов Кореи художник подарил спасателям одну из своих панорам «Владивосток. Октябрь», которая в настоящее время находится в постоянной экспозиции Культурного центра береговой полиции города Донхэ. Панорамных пейзажей, таких как «Владивосток. Октябрь» (110×1500) и «От восхода до заката» (122×1700) до Камовского в Приморье не создавал никто. Они, кстати, представлены на выставке, которая работает до 23 апреля.

Василий Буслаев.