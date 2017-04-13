Патриархи приморского искусства зовут Владивосток на выставки
Приморцев приглашают персональные выставки маститых
Приморцев приглашают персональные выставки маститых
Персональные выставки Тимофея Войтенко и Владлена Камовского, приуроченные к 80-летию художников, одновременно открыты в эти дни в залах Приморского отделения Союза художников России.
Живопись Тимофея Моисеевича Войтенко — это реалистическое искусство, многоплановое и разножанровое. Войтенко работает в жанрах пейзажа, портрета,
Войтенко постоянно совершенствует свое мастерство, участвует в выставках городского, краевого, регионального и зарубежного уровней. Он постоянно и много творит в ходе творческих поездок по Приморскому краю, в них рождается лирический образ малой родины, который хорошо представлен на выставке.
Войтенко был неоднократным участником творческих заездов на Академическую дачу им. И. Е. Репина и «Горячий Ключ», а в последние годы выезжает на пленэры в Китай.
Владлен Александрович Камовский — пейзажист, живописец, уникален тем, что работает в жанре архитектурного пейзажа. Камовский учился у многих ведущих мастеров жанра на живописном факультете в Дальневосточном институте искусств в 1964—1969 гг.
В основе творчества Камовского лежат камерные, лиричные по настроению архитектурные пейзажи старого города, вызывающие легкую ностальгию.
Около 30 лет назад в мастерской Камовского впервые появились
«Владивосток: энергия возможностей» — так называлась выставка трех
Василий Буслаев.