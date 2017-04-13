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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Тысячи приморцев лишились отдыха за границей

Служба судебных приставов предупреждает приморцев: их отдых за границей может быть испорчен из-за долгов, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«За три месяца этого года судебные приставы Приморья вынесли 15 771 постановление об ограничении права выезда за границу гражданам, имеющим неисполненные долговые обязательства. Общая сумма задолженности тех, кому заграничные поездки придется отложить до полного погашения долга, превысила четыре миллиарда рублей. При этом примерно треть должников составляют неплательщики по алиментам», — говорится в сообщении УФССП России по Приморскому краю.

Судебные приставы вынесли четыре тысячи 953 постановления в отношении должников по алиментам. Общая сумма задолженности составила более 805 миллионов рублей.

В результате применения судебными приставами данной меры с приморцев взысканы долги в общей сумме 75 миллионов 318 тысяч рублей.

Учитывая тот факт, что снятие запрета на выезд за границу не происходит моментально, гражданам, имеющим долги, стоит заранее позаботиться их выплате.

Кроме того, получить информацию о долгах можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Приморскому краю в разделе «Узнай о своих долгах».

Анна Иваницына.

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