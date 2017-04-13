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03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Около 400 новых зеленых зон появится во Владивостоке

Новый генплан города позволит остановить застройку парков и скверов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.

Около 400 территорий во Владивостоке получат статус зеленых зон в новом генплане города. Такое решение было принято после обширного мониторинга городских территорий. По мнению вице-губернатора Эдуарда Портнова, новый генеральный план Владивостока позволит остановить вал попыток точечной застройки городской среды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Провести мониторинг всех зеленых зон города глава края поручил после резонансной попытки застроить сквер на улице Бестужева. Несколько месяцев специалисты работали с каждым квадратным метром территории, собирали и анализировали предложения жителей Владивостока. В результате в городе появится около 400 новых рекреационных территорий, сообщил заместитель главы региона Эдуард Портнов.

«Проделана большая работа, отобрано 389 зеленых участков, площадью от 200 кв. метров до 20 гектаров, которые в старом генплане находились в статусе, позволявшем застраивать эти территории. На 80 из них ранее уже выданы разрешения на строительство. Чаще всего предприниматели получали документы и продлевали их в ожидании удачного момента. Так случилось со сквером на Бестужева, со сквером на Шилкинской и другими. Новый генеральный план Владивостока позволит остановить вал попыток точечной застройки городской среды, все парки, скверы и другие рекреационные территории получат статус территории Р4, запрещающий какое-либо капитальное строительство», — отметил вице-губернатор края.

Эдуард Портнов подчеркнул, зачастую попытки «посадить» дома внутри существующих кварталов вызваны желанием сэкономить на строительстве инженерных сетей. Новые правила заставят строительное сообщество перестраиваться на комплексное освоение новых территорий и откроют новую веху в жилищном строительстве Приморья.

Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский взял под личный контроль ситуацию с вырубкой сквера под строительство супермаркета на улице Бестужева во Владивостоке.

Мэрия Владивостока встала на защиту трех скверов от застройки.

«Я поручил защитить все рекреационные территории от точечной застройки. Людям нужны зеленые зоны, где они могли бы отдохнуть и погулять с детьми. Напомню, что сейчас в Приморье также реализуется приоритетный проект “Формирование комфортной городской среды”, в котором принять участие сможет каждый житель региона», — глава края.

Отметим, новый генеральный план Владивостокской агломерации должен быть утвержден в конце этого года.

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