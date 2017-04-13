Продажа билетов на фестиваль «Амурские волны» началась в Хабаровске

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

С 26 мая по 2 июня 2017 года в г. Хабаровске пройдёт VI Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Организаторы фестиваля выступают Министерство обороны РФ, правительство Хабаровского края и администрация города Хабаровска. В настоящее время открыта продажа билетов на концерт победителя и лауреата международных конкурсов, профессора Кемёнского университета Keimyung University — KMU (г. Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано) и Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением Заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина. Он пройдет 27 мая в Городском дворце культуры. И на дефиле-представления 1 и 2 июня в СЗК «Платинум Арена», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Краевого государственного автономного учреждения культуры «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры».

В этом году зрителей ждут незабываемые представления. Хабаровчане и гости краевой столицы смогут увидеть красочное шествие участников фестиваля и выступления оркестров в концертных залах, городских парках и на площадях города. Помимо традиционной программы зрителей ждёт много сюрпризов и ярких впечатлений.

На данный момент из иностранных коллективов свое участие подтвердили: Оркестр кельтских волынок и барабанов и Центральный оркестр Вооруженных сил Монголии. Из российских участников по традиции на фестивале выступят оркестры Восточного военного округа, Оркестр штаба Восточного регионального командования Федеральной службы войск национальной гвардии (г. Хабаровск). Расширенным составом прилетит ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Большую концертную программу готовит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра «Совкино» и Хабаровского краевого цирка.