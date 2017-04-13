Продажа билетов на фестиваль «Амурские волны» началась в Хабаровске
Уже сейчас можно приобрести билеты на концерт, который пройдет 27 мая и на
Уже сейчас можно приобрести билеты на концерт, который пройдет 27 мая и на
Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.
С 26 мая по 2 июня 2017 года в г. Хабаровске пройдёт VI Международный
В этом году зрителей ждут незабываемые представления. Хабаровчане и гости краевой столицы смогут увидеть красочное шествие участников фестиваля и выступления оркестров в концертных залах, городских парках и на площадях города. Помимо традиционной программы зрителей ждёт много сюрпризов и ярких впечатлений.
На данный момент из иностранных коллективов свое участие подтвердили: Оркестр кельтских волынок и барабанов и Центральный оркестр Вооруженных сил Монголии. Из российских участников по традиции на фестивале выступят оркестры Восточного военного округа, Оркестр штаба Восточного регионального командования Федеральной службы войск национальной гвардии (г. Хабаровск). Расширенным составом прилетит ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра «Совкино» и Хабаровского краевого цирка.