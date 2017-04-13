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04:37 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Приморья добровольно отказалась от выходного

Госавтоинспекция информирует о введении дополнительного рабочего дня в регистрационно-экзаменационных подразделениях Приморского края, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

В субботу, 15 апреля, все регистрационно-экзаменационные подразделения госавтоинспекции Приморья будут оказывать госуслуги по графику рабочего дня.

Прием граждан осуществляется с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12.00−13.00. Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00−13.00.

Как сообщало ИА Дейта, с 1 января 2017 года пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать госпошлину со «скидкой» 30%. Нововведение касается и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией. Так, например, при личном обращении и подаче заявления на выдачу национального водительского удостоверения заявитель оплачивает 2000 рублей, при подаче заявления и оплате госпошлины через Интернет размер госпошлины составит 1400 рублей.

«Скидкой» в 30% могут воспользоваться только физические лица, и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Вилитари Филатов.

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