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07:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Челябинске 13 апреля

Ночью столбики термометров поднимутся выше нуля.

Осадки в виде дождя и порывистый ветер ожидают челябинцев днём 13 апреля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

В ночь на четверг столбики термометров поднимутся на 1−3 градуса выше ноля, в дневные часы воздух прогреется до +13 градусов. Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 7−12 м/с, возможны отдельные порывы до 16 м/с.

По народному календарю 13 апреля — Огнище. Ясная солнечная погода в этот день предвещала тёплое лето.

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