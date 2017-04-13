До +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Челябинске 13 апреля
Ночью столбики термометров поднимутся выше нуля.
Ночью столбики термометров поднимутся выше нуля.
Осадки в виде дождя и порывистый ветер ожидают челябинцев днём 13 апреля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
В ночь на четверг столбики термометров поднимутся на 1−3 градуса выше ноля, в дневные часы воздух прогреется до +13 градусов. Ветер
По народному календарю 13 апреля — Огнище. Ясная солнечная погода в этот день предвещала тёплое лето.