Ефиму Звеняцкому вручили государственную награду
Правительство РФ отметило худрука Театра им. Горького за спектакль «Крейсера».
Правительство РФ отметило худрука Театра им. Горького за спектакль «Крейсера».
Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.
Художественного руководителя Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького, депутата Законодательного собрания Приморского края Ефима Звеняцкого наградили премией правительства РФ в области культуры за создание драматического спектакля «Крейсера» по одноименному роману Валентина Пикуля. Торжественная церемония состоялась вчера, 12 апреля, в Москве. Кроме худрука премии удостоился также актер театра Валентин Запорожец, но он не смог приехать на вручение
Получая награду, худрук отметил, что во Владивостоке уже ночь, но театральная труппа, скорее всего, не спит и ждет, вдруг церемонию покажут по телевизору.
— Спасибо столь высокому сообществу, которое могу сегодня лицезреть. И если вы поверите в награду, то в июне мы будем на гастролях у вас в Москве. Приходите и вы увидете «Крейсера», — сообщил Ефим Звеняцкий на церемонии.
Спектакль стал одной из самых масштабных постановок Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького. Постановка, проходившая при поддержке Минвостокразвития России и Минкультуры России, с успехом прошла во Владивостоке и Москве. Большой интерес вызвали «Крейсера» у гостей и участников первого Восточного экономического форума.
«Адаптировать литературный текст к сценическому языку всегда сложно. А тут еще “Крейсера”. Многие думают, что это металл, железо, стреляющие пушки. Но главное в романе — человеческое присутствие, личности героев», — прокомментировал художественный руководитель приморского театра Ефим Звеняцкий.
Ранее благодаря «Крейсерам» коллектив Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького был награжден почетной грамотой и благодарностью Минвостокразвития за значительный вклад в развитие Дальнего Востока в области культуры и искусства. А художественный руководитель театра получил высшую награду министерства — Знак отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока».
Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в спектакле найдены именно те слова и сценические образы, которые как нельзя более точно отражают истинные ценности человеческой природы — любовь, долг, патриотизм.
«Создан спектакль, который заставляет задуматься об истории, о нашем сегодняшнем дне, о нашем пути и предназначении, о нашей судьбе и главное — о судьбе нашего родного края — российского Дальнего Востока. Мужество, доблесть и честь русских моряков и офицеров, их подвиг, столь талантливо воспетые в Вашем спектакле, наполняют сердце каждого зрителя гордостью за свое Отечество», — подчеркнул глава Минвостокразвития России.
Справка: Спектакль «Крейсера» рассказывает о событиях