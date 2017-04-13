Ефиму Звеняцкому вручили государственную награду

Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.

Художественного руководителя Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького, депутата Законодательного собрания Приморского края Ефима Звеняцкого наградили премией правительства РФ в области культуры за создание драматического спектакля «Крейсера» по одноименному роману Валентина Пикуля. Торжественная церемония состоялась вчера, 12 апреля, в Москве. Кроме худрука премии удостоился также актер театра Валентин Запорожец, но он не смог приехать на вручение из-за плотного графика. Всего лауреатами стали 16 писателей, актеров, режиссеров, музыкантов и художников, сообщает ИА PrimaMedia.

Получая награду, худрук отметил, что во Владивостоке уже ночь, но театральная труппа, скорее всего, не спит и ждет, вдруг церемонию покажут по телевизору.

— Спасибо столь высокому сообществу, которое могу сегодня лицезреть. И если вы поверите в награду, то в июне мы будем на гастролях у вас в Москве. Приходите и вы увидете «Крейсера», — сообщил Ефим Звеняцкий на церемонии.

Спектакль стал одной из самых масштабных постановок Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького. Постановка, проходившая при поддержке Минвостокразвития России и Минкультуры России, с успехом прошла во Владивостоке и Москве. Большой интерес вызвали «Крейсера» у гостей и участников первого Восточного экономического форума.

«Адаптировать литературный текст к сценическому языку всегда сложно. А тут еще “Крейсера”. Многие думают, что это металл, железо, стреляющие пушки. Но главное в романе — человеческое присутствие, личности героев», — прокомментировал художественный руководитель приморского театра Ефим Звеняцкий.

Ранее благодаря «Крейсерам» коллектив Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького был награжден почетной грамотой и благодарностью Минвостокразвития за значительный вклад в развитие Дальнего Востока в области культуры и искусства. А художественный руководитель театра получил высшую награду министерства — Знак отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока».

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в спектакле найдены именно те слова и сценические образы, которые как нельзя более точно отражают истинные ценности человеческой природы — любовь, долг, патриотизм.

«Создан спектакль, который заставляет задуматься об истории, о нашем сегодняшнем дне, о нашем пути и предназначении, о нашей судьбе и главное — о судьбе нашего родного края — российского Дальнего Востока. Мужество, доблесть и честь русских моряков и офицеров, их подвиг, столь талантливо воспетые в Вашем спектакле, наполняют сердце каждого зрителя гордостью за свое Отечество», — подчеркнул глава Минвостокразвития России.