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05:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Образовательные проекты Хабаровского края представят в Москве

Образовательные проекты, разработанные в Хабаровском крае, представят на международном салоне образования.

Мероприятие проводится в Москве с 12 по 15 апреля. Участие в нем принимают представители 75 стран. Планируется, что выставку посетят около 60 тысяч человек. Они смогут оценить передовые технологии, новейшие инфраструктурные и интеллектуальные решения в сфере образования. В работе салона принимают участие эксперты.

Специалисты из Хабаровского края презентовали на выставке ряд проектов. В их числе — «Образование для будущего, «Педкластер27» и другие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона.

«В нашем крае созданы все условия для комфортного проживания и самореализации молодых специалистов и ученых. Тем более в регионе есть такие образовательные организации, как Тихоокеанский государственный университет, Краевой центр образования, Хабаровский краевой центр внешкольной работы “Созвездие” и Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества, чьи практики представлены на форуме», — рассказал заместитель министра образования и науки региона Семен Экшенгер.

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