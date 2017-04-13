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05:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центр Владивостока перекроют из-за пасхального крестного хода 16 апреля

Дороги закроют с 12.00 до 12.30.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 апреля, PrimaMedia.

Движение и парковку автотранспорта в центре Владивостока ограничат в воскресенье, 16 апреля, с 12.00 до 12.30 в связи с пасхальным крестным ходом. ГИБДД просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Госавтоинспекции.

Во время проведения крестного хода будет изменен маршрут движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение с Владивостокского морского торгового порта на время проведения крестного хода будет закрыто.

Движение и парковка автотранспорта будет ограничена на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улице Уборевича;.

— по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам:1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Светланская, Суханова, Уборевича.

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