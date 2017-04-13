Краснокнижные белые цапли прилетели в Омск

В Омск прилетели краснокнижные цапли. Как пишет НГС. Омск, обнаружил новых обитателей природного парка Сергей Соловьёв, профессор ОмГУ.

«Это исчезающий вид редкий, занесённый в Красную книгу Омской области, поэтому он представляет определенный интерес», — цитирует издание слова Соловьёва.

Птицы ежегодно прилетают в Омск в тот момент, когда после зимней спячки просыпаются лягушки — входящие в их основной рацион питания. В Омске также обитает более распространённый вид цапель — серая цапля.

Кстати, ранее в регионе была замечена и другая краснокнижная птица — сокол чеглок, небольшой хищник способный ловить мелких птиц на лету.

Напомним, что большая белая цапля — болотная птица, живущая в тропических и умеренных широтах. По сведениям «Википедии», это достаточно крупная птица 94—104 см высотой и размахом крыльев 131—145 см. Вес взрослых птиц около 912—1140 г. Как правило, самцы несколько крупнее самок. Оперение полностью белое. Клюв длинный, прямой, окрашен в жёлтый цвет. Продолжительность жизни в диких условиях в среднем составляет приблизительно 15 лет, в неволе около 22 лет.