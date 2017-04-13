В Омске опять разлилось «море Лаптевых»

С таяние снега в Омске появились огромные лужи, которые омичи окрестили наподобие различных существующих морей.

Так, в Нефтяниках еще несколько лет назад появилось «море Лаптевых», названное так из-за того, что рядом находится улица имени Героя Советского Союза Михаила Лаптева. Море появляется каждую весну и осень вот уже несколько лет подряд.

Водоем находится неподалеку от ОМЦ «Химик» возле дома № 32 по улице Химиков. Местные ребята развлекаются тем, что меряют глубину резиновыми сапогами.

Помимо грязной воды, огромная лужа таит в себе и другие опасности — ямы. Автомобилист, рискнувший проехать по этому пути, может угодить в выбоину, скрытую водой. Так, в луже частенько застревают машины, причем зачерпывая двигателем воду.

В прошлых годах местные жители смогли обратить внимание городской администрации на проблему с помощью социальных сетей. Тогда коммунальные и дорожные службы откачали воду и перегородили проезд бетонными блоками.

Принесет ли плоды подобная тактика в этом году — пока неизвестно. Жители дома возле «моря Лаптевых» опубликовали в паблике «REGIK55» видео, показывающее масштабы проблемы.