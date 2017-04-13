Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Киев хотел захватить Керченский полуостров в Крыму в 2014 г – СМИ
Балканы могут стать полем боя для РФ и США - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Пластический хирург обеспокоен эпидемией «компьютерных морщин»
Зачем нужен кишечник и как защитить его: инфографика
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
05:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске пройдет «Ночь в музее», посвященная советскому прошлому

Гости мероприятия окунутся в мир коммунальных квартир.

Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится в Иркутске 20 мая. В 22.00 усадьба Волконских приглашает иркутян по поностальгировать по временам СССР.

Гостей музея ждет путешествие в прошлое, в те самые времена, когда по-настоящему был близок далекий космос и семьи собирались за одним большим столом коммунальной квартиры.

В программе: финальный концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты!»; концертно-игровая программа; работа танцевальной площадки; выступление ВИА; музыка 1960−1970-х годов; мастер-класс по танцам 1960-х годов; экскурсия по дому Волконских «Ностальгия по настоящему» и выставка ретрофотографий «Семейный альбом».

На протяжении всего вечера на территории работают аттракционы, кафе «Ветерок», ретрофотосалон, волейбольная площадка, рынок (семечки, петушки, сувениры в стиле «СССР», пряники расписные, шары, газировка и т. п). Порядок во время мероприятия обеспечивают дружинники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ангарский триллер: ставить ли точку в деле маньяка Попкова?
Белый дом оценил решение КНР не блокировать резолюцию по Сирии
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
МАГАТЭ: КНДР определенно продвигает свою ядерную программу
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь