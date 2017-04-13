В Иркутске пройдет «Ночь в музее», посвященная советскому прошлому

Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится в Иркутске 20 мая. В 22.00 усадьба Волконских приглашает иркутян по поностальгировать по временам СССР.

Гостей музея ждет путешествие в прошлое, в те самые времена, когда по-настоящему был близок далекий космос и семьи собирались за одним большим столом коммунальной квартиры.

В программе: финальный концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты!»; концертно-игровая программа; работа танцевальной площадки; выступление ВИА; музыка 1960−1970-х годов; мастер-класс по танцам 1960-х годов; экскурсия по дому Волконских «Ностальгия по настоящему» и выставка ретрофотографий «Семейный альбом».

На протяжении всего вечера на территории работают аттракционы, кафе «Ветерок», ретрофотосалон, волейбольная площадка, рынок (семечки, петушки, сувениры в стиле «СССР», пряники расписные, шары, газировка и т. п). Порядок во время мероприятия обеспечивают дружинники.