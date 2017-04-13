В Иркутске пройдет «Ночь в музее», посвященная советскому прошлому
Гости мероприятия окунутся в мир коммунальных квартир.
Гости мероприятия окунутся в мир коммунальных квартир.
Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится в Иркутске 20 мая. В 22.00 усадьба Волконских приглашает иркутян по поностальгировать по временам СССР.
Гостей музея ждет путешествие в прошлое, в те самые времена, когда
В программе: финальный концерт конкурса «Алло, мы ищем таланты!»;
На протяжении всего вечера на территории работают аттракционы, кафе «Ветерок», ретрофотосалон, волейбольная площадка, рынок (семечки, петушки, сувениры в стиле «СССР», пряники расписные, шары, газировка и т. п). Порядок во время мероприятия обеспечивают дружинники.