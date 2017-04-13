Пригородные электропоезда в Хабаровском крае переходят на летнее расписание

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

В связи с началом дачного сезона с 22 апреля в Хабаровском крае вводится новое расписание пригородных электропоездов, сообщили ИА AmurMedia в справочной службе по пригородным электропоездам ОАО «Экспресс Приморья».

Вводятся дополнительные электропоезда:

— № 6821, сообщением «Хабаровск-1 — Николаевка» (ежедневно). Отправление в 08.57.

— № 6822, сообщением «Николаевка — Хабаровск-1» (ежедневно). Отправление в 11.36.

— № 6806, сообщением «Хабаровск-1 — Кругликово» (выходные и праздничные дни). Отправление в 10.28.

— № 6805, сообщением «Кругликово — Хабаровск-1» (выходные и праздничные дни). Отправление в 14.39.

С 22 апреля пригородным поездам № 6829, сообщением «Хабаровск-1 — Биробиджан» и № 6830, сообщением «Биробиджан — Хабаровск-1» дополнительно назначена остановка «Совхозная» в 19.01 и в 08.43 соответственно.

Изменяется расписание пригородного поезда № 6823, сообщением «Хабаровск-1 — Волочаевка-1» (курсирует ежедневно, кроме понедельника и четверга). Отправление в 12.59. Прибытие в Волочаевку в 14.03.