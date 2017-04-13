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06:58 (мск), источник: Om1.ru

Полицейские смогут вскрывать машины омичей с оставленными в них детьми

Если закон вступит в силу, правоохранители смогут вскрывать машины при ЧП.

Вчера, 12 апреля, в Госудуму внесли новый законопроект. Авторами выступили председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев. В документе предлагается наделить полицейских правом вскрывать автомобили при различных чрезвычайных происшествиях и требуемой помощи.

Так, полиция Омска, как и всей России, сможет вскрыть автомобиль, в котором находится младенец, оставленный без присмотра. Правоохранители также смогут вскрыть машину для спасения людей, если их жизни и здоровью угрожает опасность. Например, для того, чтобы оказать человеку помощь в случае острой необходимости. В случае, если в машине заблокировался преступник, сотрудники полиции также имеют право вскрыть автомобиль.

Отметим, в этом же законопроекте депутаты предлагают разрешить правоохранителям открывать огонь по толпе: для освобождения заложников, предотвращения терактов, а также отражения массовых атак и нападений россиян на важные или опасные объекты.

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