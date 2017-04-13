Пасхальное богослужение жители Хабаровского края смогут увидеть в прямом эфире
Богослужение возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.
Богослужение возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.
Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.
Ночью 16 апреля 2017 года из
Все, кто по той или иной причине не сможет побывать в храме в эту праздничную ночь, станут соучастниками этого торжественного события, посмотрев трансляцию на канале «Вести24». Комментировать ход богослужения будет преподаватель Хабаровской духовной семинарии Савелий Сергеевич Круглов. Комментарии помогут зрителям без труда ориентироваться в происходящих событиях и расскажут о смысле различных моментов богослужения.
Прямая трансляция стала возможной благодаря взаимодействию ГТРК «Дальневосточная» и Хабаровской епархии.
Начало трансляции в 00.15.