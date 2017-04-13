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06:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Туристы оставили в самом большом фонтане Италии 1,4 миллиона евро за год

Средства направят на благотворительность.

Источник: AP 2017

Туристы за год оставили в фонтане Треви (Fontana di Trevi), который считается самым большим в Италии, сумму, эквивалентную 1,4 миллиона евро, пишет La Repubblica.

Фонтан Треви находится в Риме. Бросить в него монету считается одной из главных традиций у туристов. По легенде, оставивший здесь монетку путешественник вновь вернется в столицу Италии.

По данным издания, чаще всего в фонтане находят евро, доллары и иены. В последнее время все чаще со дна достают австралийский доллар. В прошлом году из фонтана выловили сумму, эквивалентную 1,4 миллиона евро.

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