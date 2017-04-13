В Новосибирске на выходных будет потепление до +13 и дождь, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +10°C, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура составит +3°C, днем +9°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +4°C, днем +13°C, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит +6°C, днем +10°C, дождь.

По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +13°C, пасмурно.

В ночь на пятницу температура составит +1°C, днем +13°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +1°C, днем +13°C, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит +2°C, днем +13°C, небольшой дождь.