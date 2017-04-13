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07:13 (мск), источник: ТАСС

Дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Предстоящей ночью будет облачно и дождливо, столбики термометров в Москве покажут 4−6 градусов выше нуля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в четверг в московском регионе дождь и порывистый ветер.

«Будет облачно, пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 7−9 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер южной четверти 5−10 м/с, местами порывами до 12−17 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью — облачно и дождливо. В столице столбики термометров покажут 4−6 градусов выше нуля, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами порывами до 12−17 м/с.

Днем в пятницу будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 7−9 градусов, по области — от 6 до 11 градусов тепла. Ветер западной четверти 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/ с.

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