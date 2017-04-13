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06:28 (мск), источник: Newslab.ru

Фонтан на Театральной площади готовят к запуску

По традиции запуск фонтана состоится 9 мая.

На светомузыкальном фонтане на красноярской Театральной площади начался монтаж металлоконструкций, сообщили в компании «КрасКом».

«В холодное время года фонтанных дел мастера провели ревизию и необходимую наладку трубопроводной и электротехнической “начинки” самого сложного фонтана Красноярска, — отметили в пресс-службе компании. — Трубы покрасили и промыли от накопившейся грязи. Для улучшения водной картины изготовили новые формы насадок и до блеска начистили старые форсунки».

Недавно мастера начали сборку и монтаж металлоконструкций и электрооборудования фонтана: всего им предстоит установить 70 насосов, 1200 разноцветных фонарей, 2,5 тыс. форсунок, а также подключить 15 км электрических кабелей и проводов.

По традиции запуск фонтана состоится в День Победы — 9 мая.

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