Иркутский областной суд отказал экс-ректору «политеха» в рассмотрении кассации

Иркутский областной суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы адвоката бывшего ректора «политеха» Ивана Головных. Дело направлено на новое рассмотрение в Свердловский районный суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Установленных законом оснований для отмены апелляционного определения Иркутского областного суда», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в марте была подана кассационная жалоба на решение об отмене оправдательного приговора.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что в конце февраля областной суд отменил оправдательный приговор Ивану Головных по делу о превышении должностных полномочий. Дело должны были направить на новое рассмотрение в Свердловский районный суд.

Также напомним, что бывший ректор ИрГТУ подозревался в превышении должностных полномочий. Он мог незаконно передать часть земельного участка площадью около 3 гектаров, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации и находящегося в пользовании ИрГТУ, под коммерческую застройку одной из строительных фирм Иркутска.