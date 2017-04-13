Делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем в Иерусалим

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме к пасхальному богослужению в Храм Христа Спасителя в 15-й раз доставит Фонд Андрея Первозванного (ФАП). Делегация, которую возглавляет председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин, после молебна в аэропорту «Внуково» вылетела в Израиль, передает корреспондент ТАСС.

Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи, которая в этом году наступает 16 апреля. Каждый год у гроба Господня самовоспламеняются лампадка с маслом и 33 свечи, символизирующие годы земной жизни Иисуса Христа. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а патриархи, к которым сходит огонь, тщательно досматриваются. За всю историю никому не удалось разгадать тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

В течение суток частицы Благодатного огня доставляются в тысячи православных храмов по всему миру. В Москву огонь прибудет вечером 15 апреля.

В аэропорту «Внуково» его встретят верующие, которые зажгут от него свои лампады и доставят их в храмы Москвы, Московской области и других регионов России. После этого Благодатный огонь будет привезен к началу Пасхального патриаршего богослужения в Храме Христа Спасителя и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

О составе делегации