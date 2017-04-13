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07:10 (мск), источник: ТАСС

Делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем в Иерусалим

В Москву огонь прибудет вечером 15 апреля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме к пасхальному богослужению в Храм Христа Спасителя в 15-й раз доставит Фонд Андрея Первозванного (ФАП). Делегация, которую возглавляет председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин, после молебна в аэропорту «Внуково» вылетела в Израиль, передает корреспондент ТАСС.

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Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи, которая в этом году наступает 16 апреля. Каждый год у гроба Господня самовоспламеняются лампадка с маслом и 33 свечи, символизирующие годы земной жизни Иисуса Христа. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а патриархи, к которым сходит огонь, тщательно досматриваются. За всю историю никому не удалось разгадать тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

В течение суток частицы Благодатного огня доставляются в тысячи православных храмов по всему миру. В Москву огонь прибудет вечером 15 апреля.

В аэропорту «Внуково» его встретят верующие, которые зажгут от него свои лампады и доставят их в храмы Москвы, Московской области и других регионов России. После этого Благодатный огонь будет привезен к началу Пасхального патриаршего богослужения в Храме Христа Спасителя и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

О составе делегации

Традиционно в составе делегации Фонда Андрея Первозванного общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности около 100 человек. Среди них заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, ректор Московской консерватории Александр Соколов, главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков, директор ФГУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера» Алексей Баиндурашвили, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, директор департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель МИД России Мария Захарова, актер Андрей Мерзликин и многие другие.

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