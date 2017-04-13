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06:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы проголосовали за то, каким они хотят видеть центр города

Всего свой выбор сделали 1549 человек.

Источник: Reuters

В Красноярске ​подведены итоги голосования по выбору элементов дизайна городского пространства в центральной части города​. Всего в голосовании приняли участие 1549 человек.

Напомним, что с 4 по 11 апреля все желающие могли на официальном сайте города оставить свой голос за тот или иной элемент дизайна. Так, горожанам предлагали выбрать уличные ограждения, уличную мебель (скамейки, урны), виды зелёных насаждений.

Кстати, самыми популярными зелеными насаждениями стали: яблоня, липа мелколистная, спирея японская, орех маньчжурский, ель сибирская. Во время голосования люди могли написать свои комментарии и предложения. Всего поступило 102 сообщения. В администрации города уверяют, что мнение горожан обязательно будет учтено.

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