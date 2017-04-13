Уровень воды в Томи повышается

Уровень воды в Томи продолжает повышаться.

Как сообщает ВашГород.ру, в районе моста ПСС в Новокузнецке Томь за сутки поднялась на 25 см. До опасного уровня осталось 305 см. В районе шахты «Абашевская» до опасного уровня осталось 2,9 м. В Кузедеево Кондома поднялась на 30 см, до опасного уровня осталось 257 см. В Калтане вода в Кондоме поднялась на 15 см, до опасного — 330 см.