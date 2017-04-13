Мэрия предложила организаторам «Монстрации» провести совместное шествие

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова предложила организаторам «Монстрации» провести совместное шествие. «Предложенная вами концепция мероприятия в виде передвижной выставки — прогулки граждан оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города», — пояснила чиновница.

Организаторы «Монстрации» пошли на контакт с мэрией и договорились о маршруте шествия.