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07:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия предложила организаторам «Монстрации» провести совместное шествие

Организаторы «Монстрации» пошли на контакт с мэрией и договорились о маршруте шествия, сообщил идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов в своем Твиттере.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова предложила организаторам «Монстрации» провести совместное шествие. «Предложенная вами концепция мероприятия в виде передвижной выставки — прогулки граждан оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города», — пояснила чиновница.

Организаторы «Монстрации» пошли на контакт с мэрией и договорились о маршруте шествия.

Напомним, в 2016 году мэрия Новосибирска не разрешила провести шествие, однако оно все равно прошло, а Артема Лоскутова оштрафовали за проведение несанкционированной акции на 20 тысяч рублей.

В 2017 году аполитичное шествие «Монстрация» пройдет уже в 13-ый раз. Первое шествие насчитывало до сотни участников, в 2014 году к акции примкнуло более 4 тысяч человек.

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