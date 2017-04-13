Мэрия предложила организаторам «Монстрации» провести совместное шествие
Организаторы «Монстрации» пошли на контакт с мэрией и договорились о маршруте шествия, сообщил идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов в своем Твиттере.
Организаторы «Монстрации» пошли на контакт с мэрией и договорились о маршруте шествия, сообщил идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов в своем Твиттере.
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова предложила организаторам «Монстрации» провести совместное шествие. «Предложенная вами концепция мероприятия в виде передвижной выставки — прогулки граждан оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города», — пояснила чиновница.
Организаторы «Монстрации» пошли на контакт с мэрией и договорились о маршруте шествия.
Напомним, в 2016 году мэрия Новосибирска не разрешила провести шествие, однако оно все равно прошло, а Артема Лоскутова оштрафовали за проведение несанкционированной акции на 20 тысяч рублей.
В 2017 году аполитичное шествие «Монстрация» пройдет уже в 13-ый раз. Первое шествие насчитывало до сотни участников, в 2014 году к акции примкнуло более 4 тысяч человек.