Омичей просят сообщать об открытых канализационных колодцах
Жаловаться на открытые люки можно круглосуточно.
Жаловаться на открытые люки можно круглосуточно.
Жители Омска постоянно обнаруживают на улицах города открытые люки колодцев. За первые месяцы 2017 года в Единую
Как пояснили в ЕДДС, в последнее время сообщения от омичей стали поступать чаще: это связано с таянием снега. Больше всего открытых канализационных колодцев оказалось в Центральном округе — около 16. Жители Советского округа сообщили о 6 открытых колодцах, Левого берега — 4. По два люка обнаружили в Ленинском и Октябрьском округах.
Заведующий оперативным отделом Единой
— Поступившие обращения мы незамедлительно передаем в ресурсоснабжающие организации, а если открытый колодец расположен вблизи жилого дома, то информация передается в управляющую компанию.
Периодически возникают ситуации, когда сложно определить владельца открытого колодца. В этих случаях специалисты ЕДДС запрашивают информацию в отделах контроля при администрациях всех округов города.
Омичам напоминают: пожаловаться на открытые люки можно и нужно в Единую