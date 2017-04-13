Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
07:34 (мск), источник: Om1.ru

Омичей просят сообщать об открытых канализационных колодцах

Жаловаться на открытые люки можно круглосуточно.

Жители Омска постоянно обнаруживают на улицах города открытые люки колодцев. За первые месяцы 2017 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности поступило более 30 сообщений на открытые люки. Полученные сообщения омичей передаются в соответствующие службы для принятия мер.

Как пояснили в ЕДДС, в последнее время сообщения от омичей стали поступать чаще: это связано с таянием снега. Больше всего открытых канализационных колодцев оказалось в Центральном округе — около 16. Жители Советского округа сообщили о 6 открытых колодцах, Левого берега — 4. По два люка обнаружили в Ленинском и Октябрьском округах.

Заведующий оперативным отделом Единой дежурно-диспетчерской службы Омска Дмитрий Кубатов:

 — Поступившие обращения мы незамедлительно передаем в ресурсоснабжающие организации, а если открытый колодец расположен вблизи жилого дома, то информация передается в управляющую компанию.

Периодически возникают ситуации, когда сложно определить владельца открытого колодца. В этих случаях специалисты ЕДДС запрашивают информацию в отделах контроля при администрациях всех округов города.

Омичам напоминают: пожаловаться на открытые люки можно и нужно в Единую дежурно-диспетчерскую службу Омска по круглосуточно работающему телефону: 78−78−78.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске эвакуировали жителей дома из-за гранаты
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
Сирия заявила о готовности допустить ОЗХО на авиабазу Шайрат
Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
Премьер Японии: КНДР может обладать боеголовками с зарином
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
СМИ: российские авиакомпании расширят штат иностранных пилотов
Спорт
У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов – в одном матче
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
В Госдуме и СФ поддержали снос пятиэтажек в Москве
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь