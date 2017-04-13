Омичей просят сообщать об открытых канализационных колодцах

Жители Омска постоянно обнаруживают на улицах города открытые люки колодцев. За первые месяцы 2017 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности поступило более 30 сообщений на открытые люки. Полученные сообщения омичей передаются в соответствующие службы для принятия мер.

Как пояснили в ЕДДС, в последнее время сообщения от омичей стали поступать чаще: это связано с таянием снега. Больше всего открытых канализационных колодцев оказалось в Центральном округе — около 16. Жители Советского округа сообщили о 6 открытых колодцах, Левого берега — 4. По два люка обнаружили в Ленинском и Октябрьском округах.

Заведующий оперативным отделом Единой дежурно-диспетчерской службы Омска Дмитрий Кубатов:

— Поступившие обращения мы незамедлительно передаем в ресурсоснабжающие организации, а если открытый колодец расположен вблизи жилого дома, то информация передается в управляющую компанию.

Периодически возникают ситуации, когда сложно определить владельца открытого колодца. В этих случаях специалисты ЕДДС запрашивают информацию в отделах контроля при администрациях всех округов города.