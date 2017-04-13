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11:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Знаменитый режиссер Кустурица устроит для жителей Кубани марафон из своих киноработ

Краснодар, 13 апреля, KrasnodarMedia. Известный кинорежиссер, сценарист, композитор Эмир Кустурица приедет в Краснодарский край, чтобы представить поклонникам свое творчество.

14 апреля в Сочи стартует фестиваль «Брояница кинофест. Марафон Кустурицы». В рамках мероприятия пройдет показ фильмов кинорежиссера. Открытие марафона ознаменуется выступлением фолк-рок-группы Кустурицы The No Smoking Orchestra, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Знаменитый сербский кинорежиссер совместно с группой The No Smoking Orchestra 14 апреля в одном из кинотеатров курорта представят новую музыкальную программу «По Млечному пути», посвященную выходу одноименного фильма Эмира Кустурицы.

Картина станет главным фильмом фестиваля, в рамках которого также будут показаны и другие работы Кустурицы: «Андеграунд», «Марадона», «Черная кошка, белый кот» и «Жизнь как чудо», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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