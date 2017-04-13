Знаменитый режиссер Кустурица устроит для жителей Кубани марафон из своих киноработ

14 апреля в Сочи стартует фестиваль «Брояница кинофест. Марафон Кустурицы». В рамках мероприятия пройдет показ фильмов кинорежиссера. Открытие марафона ознаменуется выступлением фолк-рок-группы Кустурицы The No Smoking Orchestra, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Знаменитый сербский кинорежиссер совместно с группой The No Smoking Orchestra 14 апреля в одном из кинотеатров курорта представят новую музыкальную программу «По Млечному пути», посвященную выходу одноименного фильма Эмира Кустурицы.