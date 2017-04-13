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07:45 (мск), источник: VN.ru

Лед взрывают на реке Карасук

На реке Карасук в Краснозерском районе вчера взрывали лед. Спасатели ликвидировали затор, который тормозил прохождение паводковых вод.

Ежегодно река, протекающая по трем районам на юге Новосибирской области, ставит под угрозу подтопления жителей шести населенных пунктов. Русло извилистое, и бурные потоки при половодье пробивают новые пути. Специалисты заранее определили наиболее опасные участки, где необходимо срочно провести взрывные работы.

Следующий пункт взрывотехников — Кочковский район.

Вчера стало известно, что уровень воды в Обском водохранилище спустили до так называемого «мертвого объема».

Напомним, в области введен режим ЧС с связи с паводком. При возникновении угрозы подтопления жилых домов и необходимости помощи спасателей, напоминают в МЧС, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по телефону 101.

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