Лед взрывают на реке Карасук

Ежегодно река, протекающая по трем районам на юге Новосибирской области, ставит под угрозу подтопления жителей шести населенных пунктов. Русло извилистое, и бурные потоки при половодье пробивают новые пути. Специалисты заранее определили наиболее опасные участки, где необходимо срочно провести взрывные работы.

Следующий пункт взрывотехников — Кочковский район.

Вчера стало известно, что уровень воды в Обском водохранилище спустили до так называемого «мертвого объема».

Напомним, в области введен режим ЧС с связи с паводком. При возникновении угрозы подтопления жилых домов и необходимости помощи спасателей, напоминают в МЧС, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по телефону 101.