Исполнитель хита «Мария Магдалена» женился на девушке моложе себя на 12 лет
Свершилось! Исполнитель хита «Мария Магдалена» Асхат Таргынов сыграл свадьбу в одном из ресторанов южной столицы.
Свершилось! Исполнитель хита «Мария Магдалена» Асхат Таргынов сыграл свадьбу в одном из ресторанов южной столицы.
Возлюбленная артиста оказалась моложе Асхата на 12 лет.
Напомним, исполнитель планировал сыграть пышную свадьбу, и позвать на торжество почти всех своих коллег по цеху.
Друзья и коллеги выделили время не смотря на то, что свадьба прошла в середине недели, звезды