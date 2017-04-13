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07:29 (мск), источник: Nur.kz

Исполнитель хита «Мария Магдалена» женился на девушке моложе себя на 12 лет

Свершилось! Исполнитель хита «Мария Магдалена» Асхат Таргынов сыграл свадьбу в одном из ресторанов южной столицы.

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Возлюбленная артиста оказалась моложе Асхата на 12 лет.

Напомним, исполнитель планировал сыграть пышную свадьбу, и позвать на торжество почти всех своих коллег по цеху.

Друзья и коллеги выделили время не смотря на то, что свадьба прошла в середине недели, звезды шоу-бизнеса пришли поздравить исполнителя.

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