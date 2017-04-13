Приморский художник Василий Воробьев отметил 85-летие
Художник и учитель… Таким его знают многие в городе цементников. На юбилейный вечер в Детской школе искусств
Художник и учитель… Таким его знают многие в городе цементников. На юбилейный вечер в Детской школе искусств
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Для большинства спассчан он — автор герба города. Но эта работа — лишь малая часть того, что сделано художником за годы творчества; напомним, что буквально сотни начинающих художников росли под его началом. Многие из них с годами стали педагогами, архитекторами, дизайнерами. Не все смогли прийти на день рождения учителя — разъехались они по разным городам и странам. Но все они, безусловно, помнят его уроки.
Все достижения Василия Игнатьевича Воробьева стали результатом упорного труда. А иначе, по его мнению, художником не быть. И не стать.
Василий Буслаев.