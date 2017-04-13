Приморский художник Василий Воробьев отметил 85-летие

Для кого-то он был первым учителем рисования. Для кого-то — работником предприятия «Спасскцемент», проводивший дни и ночи за оформлением наглядной агитации… Художник, оформитель и преподаватель Василий Воробьев без вступительных экзаменов был принят во Владивостокское художественное училище. Василий Игнатьевич в 1960 году приехал в Спасск, ставший для него второй родиной. Более 40 лет он работал художником-оформителем в цементной промышленности, преподавал в Спасской художественной школе с момента её основания, был победителем многих художественных конкурсов. В 2002 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Спасска-Дальнего».

Для большинства спассчан он — автор герба города. Но эта работа — лишь малая часть того, что сделано художником за годы творчества; напомним, что буквально сотни начинающих художников росли под его началом. Многие из них с годами стали педагогами, архитекторами, дизайнерами. Не все смогли прийти на день рождения учителя — разъехались они по разным городам и странам. Но все они, безусловно, помнят его уроки.

Все достижения Василия Игнатьевича Воробьева стали результатом упорного труда. А иначе, по его мнению, художником не быть. И не стать.

Василий Буслаев.