Из новосибирских магазинов игрушек могут изъять Буратино и вампиров

Под запрет Роспотребнадзора могут попасть аномально тонкие талии, большие глаза и слишком длинные ноги. А также — перепонки между конечностями, рога и копыта.

Отметим, что речь идет о человекоподобных игрушках. Животных — например, ограничения не касаются.