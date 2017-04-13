Из новосибирских магазинов игрушек могут изъять Буратино и вампиров
Буратино, фей, волшебниц и вампиров предложили изъять из торговли. По каким критериям планируют очистить рынок детских товаров.
Буратино, фей, волшебниц и вампиров предложили изъять из торговли. По каким критериям планируют очистить рынок детских товаров.
Под запрет Роспотребнадзора могут попасть аномально тонкие талии, большие глаза и слишком длинные ноги. А также — перепонки между конечностями, рога и копыта.
Отметим, что речь идет о человекоподобных игрушках. Животных — например, ограничения не касаются.