В Уфе суд закрыл опасный сайт о «зацепинге»
В Уфе транспортная прокуратура потребовала закрыть сайт о «зацепинге» — катании на внешней обшивке поездов, опасном увлечении молодежи.
В Уфе транспортная прокуратура потребовала закрыть сайт о «зацепинге» — катании на внешней обшивке поездов, опасном увлечении молодежи.
Так, по мнению прокуратуры, информация на этом сайте, оправдывает граждан катаются на поездах указанным способом, а также побуждает других, в том числе детей, к аналогичным действиям. Согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данные, которые побуждают детей к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью, является запрещенной.
Через суд прокуратура добилась закрытия опасного сайта.