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07:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе суд закрыл опасный сайт о «зацепинге»

В Уфе транспортная прокуратура потребовала закрыть сайт о «зацепинге» — катании на внешней обшивке поездов, опасном увлечении молодежи.

Так, по мнению прокуратуры, информация на этом сайте, оправдывает граждан катаются на поездах указанным способом, а также побуждает других, в том числе детей, к аналогичным действиям. Согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данные, которые побуждают детей к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью, является запрещенной.

Через суд прокуратура добилась закрытия опасного сайта.

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