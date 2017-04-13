В Уфе суд закрыл опасный сайт о «зацепинге»

Так, по мнению прокуратуры, информация на этом сайте, оправдывает граждан катаются на поездах указанным способом, а также побуждает других, в том числе детей, к аналогичным действиям. Согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данные, которые побуждают детей к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью, является запрещенной.

Через суд прокуратура добилась закрытия опасного сайта.