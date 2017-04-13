От клещей в Красноярске обработают 22 участка

В Красноярске выбрали подрядчика, который обработает от клещей 22 городских зеленых участка. Победителем торгов стала компания «Дез-Эксперт», она должна обработать одни площадки до 28 апреля, другие — до 19 мая.

Начальная цена контракта составляла 913 тысяч 920 рублей, однако победитель предложил 466 тысяч 752 рубля. Всего за право обработать Красноярск от клещей боролись шесть фирм, но заявки двух из них оказались не соответствующими требованиям.

Протокол подведения итогов аукциона опубликован на сайте госзакупок вчера, 12 апреля, и договор с победителем может быть подписан спустя десять дней. После заключения контракта подрядчик должен в апреле-мае обследовать места массового отдыха горожан, очистить участки от мусора и листвы, а затем обработать эти территории от клещей. Обработка должна быть проведена с соблюдением всех норм и в сухую погоду.

Напомним, эта работа проводится ежегодно. Места и условия проведения обработки определены предписанием Роспотребнадзора. Это 7 участков в Свердловском районе города (58,5 га) — на берегу реки Базаиха, в районе парка флоры и фауны «Роев ручей», фанпарка «Бобровый лог», на горе станции Енисей, в районе заповедника «Столбы», поселков Торгашино и Водники.

8 участков в Октябрьской районе (95 га) — около плодово-ягодной станции, нижнего и верхнего Академгородка, Студгородка, а также в микрорайоне Ветлужанка, в районе Николаевской сопки, СФУ и совхоза «Удачный».

Как сообщали ранее в пресс-службе департамента горхозяйства, на этих участках работа должна быть закончена до 19 мая.

Однако 7 участков в Советском районе города (около 40 га) должны быть обработаны до 28 апреля. Это участки на Взлетке, в Северном и даже в Покровском, находящемся на границе Советского и Центрального районов: ул. Весны, 17, ул Ястынская, 18/1 и 19а, 3 участка в районе спорткомплекса «Арена “Север”», а также на улицах Абытаевская, 9, и ул. Урванцева в районе домов 4 и 6. Отметим, ранее сообщалось, что членистоногие напали на жителей Советского района еще и в Солнечном и Зеленой Роще.

После обработки в течение 4−5 дней на участках будет проведен энтомологический контроль ее эффективности. Также его повторят еще через 14−15 дней. Если численность клещей будет превышать норматив, в течение сезона будут проведены повторные обработки.