Екатеринбуржцы жалуются на лужи метровой глубины

В Екатеринбурге талые воды затопили улицу Сортировочную на участке от Таватуйской до Пехотинцев. По словам автовладельцев, глубина луж местами достигает 1 метра.

«Ребята таджики уже встали посреди этого озера, сейчас ползают по крыше. Так как в салоне воды по самые сиденья. Будьте аккуратны», «Я сегодня там хотел проехать. Смотрю крузак 200 по самые фары. И чет передумал», — пишут горожане в соцсетях (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

По словам автовладельцев, этот участок топит каждый год.