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08:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы жалуются на лужи метровой глубины

На Сортировке.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге талые воды затопили улицу Сортировочную на участке от Таватуйской до Пехотинцев. По словам автовладельцев, глубина луж местами достигает 1 метра.

Утопающие автомобилисты глохнут, и машины приходится вытаскивать с помощью тросов, передает «Уралинформбюро».

«Ребята таджики уже встали посреди этого озера, сейчас ползают по крыше. Так как в салоне воды по самые сиденья. Будьте аккуратны», «Я сегодня там хотел проехать. Смотрю крузак 200 по самые фары. И чет передумал», — пишут горожане в соцсетях (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

По словам автовладельцев, этот участок топит каждый год.

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