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08:22 (мск), источник: Om1.ru

В школах Омской области объявили даты выпускных и последних звонков

Девятиклассники и одиннадцатиклассники получат на руки аттестаты в июне.

Традиционно последние звонки в школах прозвучать для тысяч выпускников в конце мая, точнее, как и в прошлом году, 25-го числа. Торжественные линейки будут посвящены окончанию учебного года. А уже 29 мая стартуют экзамены. Первый ЕГЭ — по географии и информатике.

По завершении этого напряженного для школьников периода пройдут выпускные вечера. Для учеников девятых классов аттестаты вручат 28 июня, а для одиннадцатых классов — 23 июня.

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