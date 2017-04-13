В школах Омской области объявили даты выпускных и последних звонков
Девятиклассники и одиннадцатиклассники получат на руки аттестаты в июне.
Девятиклассники и одиннадцатиклассники получат на руки аттестаты в июне.
Традиционно последние звонки в школах прозвучать для тысяч выпускников в конце мая, точнее, как и в прошлом году, 25-го числа. Торжественные линейки будут посвящены окончанию учебного года. А уже 29 мая стартуют экзамены. Первый ЕГЭ — по географии и информатике.
По завершении этого напряженного для школьников периода пройдут выпускные вечера. Для учеников девятых классов аттестаты вручат 28 июня, а для одиннадцатых классов — 23 июня.