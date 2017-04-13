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08:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии река Таналык вышла из берегов

Уровень реки поднялся выше поймы на 30 сантиметров.

В Башкирию постепенно приходит весенний паводок.

Согласно автоматизированному сервису Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, уровень воды в реке Танылык, на посту в селе Самарское, что в Хайбуллинском районе республики, за сутки поднялся на целых два метра. Под угрозой затопления оказался поселок Бурибай.

Кроме того, на 44 сантиметра поднялся уровень воды в реке Чермасан, что на границе с Челябинской областью. Затопило поселок Новоюрманово.

В Уфе уровень основных водоемов растет не с такой скоростью. За сутки вода в реке Белой поднялась на 1 сантиметр, в река Уфа уровень остался без изменений, а в реке Дема поднялся на 15 сантиметров.

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