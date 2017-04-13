На острове Татышев закрыли бесплатный пункт проката велосипедов

Инвалиды и многодетные семьи больше не смогут воспользоваться услугами бесплатного проката велосипедов на острове Татышев. Весь инвентарь, который был доступен еще прошлым летом, сломался, а на покупку нового — нет средств.

В наличии было 286 велосипедов, но ездить на них стало небезопасно. Руководство пообещало решить проблему и привлечь велопрокатчиков. Они согласились предоставить льготные часы и составить минимальные тарифы.

«В скором времени мы встретимся с предпринимателями, чтобы совместными силами решить этот вопрос. Либо это будет какое-то определенное время, либо на точках будет выделено количество великов под данные услуги», — пообещал руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий Иван Брамман.

Обычные пункты проката на острове открыты с 1 апреля. В среднем час аренды стоит 200−250 рублей.

Остальные организационные моменты пока решаются. Будет ли инвентарь закупаться в следующем году, пока неизвестно.