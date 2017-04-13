В Чугуевском районе полицейские разыскали пропавшую школьницу
Несовершеннолетнюю обнаружили на улице в селе
Несовершеннолетнюю обнаружили на улице в селе
Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило заявление 44-летней жительницы села
По тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Полицейские проверили все возможные места, где бы могла находиться девочка, распространили ориентировки с ее приметами. Тщательно отрабатывались остановочные комплексы, проведен подворный обход в двух селах.
Несовершеннолетнюю обнаружили на улице в селе
Установлено, что после окончания уроков девочка находилась в селе Соколовка. К автобусной остановке подъехал автомобиль, водитель которого предложил подвезти ее домой. Мужчина высадил несовершеннолетнюю на одной из улиц села
Противоправных действий в отношении школьницы не совершалось, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со школьницей и ее матерью.
Информация о происшествии направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для проведения работы с несовершеннолетней и ее семьёй с целью недопущения подобных фактов.
Полиция напоминает родителям несовершеннолетних: с детьми необходимо проводить профилактические беседы, разъясняя недопустимость поездок в машинах, которыми управляют незнакомые люди.