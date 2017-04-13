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08:23 (мск), источник: Вести Приморье

В Чугуевском районе полицейские разыскали пропавшую школьницу

Несовершеннолетнюю обнаружили на улице в селе Булыга-Фадеево и передали матери.

Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило заявление 44-летней жительницы села Булыга-Фадеево. Женщина сообщила о том что ее несовершеннолетняя дочь не вернулась домой после окончания уроков. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Самостоятельные поиски результатов не дали, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Полицейские проверили все возможные места, где бы могла находиться девочка, распространили ориентировки с ее приметами. Тщательно отрабатывались остановочные комплексы, проведен подворный обход в двух селах.

Несовершеннолетнюю обнаружили на улице в селе Булыга-Фадеево и передали матери.

Установлено, что после окончания уроков девочка находилась в селе Соколовка. К автобусной остановке подъехал автомобиль, водитель которого предложил подвезти ее домой. Мужчина высадил несовершеннолетнюю на одной из улиц села Булыга-Фадеево, где впоследствии она была обнаружена сотрудниками полиции.

Противоправных действий в отношении школьницы не совершалось, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со школьницей и ее матерью.

Информация о происшествии направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для проведения работы с несовершеннолетней и ее семьёй с целью недопущения подобных фактов.

Полиция напоминает родителям несовершеннолетних: с детьми необходимо проводить профилактические беседы, разъясняя недопустимость поездок в машинах, которыми управляют незнакомые люди.

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